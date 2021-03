Celebran  Domingo de Ramos bajo medidas sanitarias en CDMX

Con cupo limitado en las parroquias y tomando las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19, decenas de capitalinos acuden a las parroquias a escuchar misa y bendecir sus palmas este Domingo de Ramos.

A pesar de que los feligreses han tenido que hacer filas hasta que haya cupo en los recintos, no se ha detenido el cumplimiento de la tradición católica de recordar la entrada de Jesús a Jerusalén.

Devotos reconocieron que se trató de una celebración fuera de lo común debido a que regularmente en las parroquias locales los Domingos de Ramos se hacían procesiones.

Pero pues ahora con esto pues ya todo se hace aquí, no se ahorita cómo se vayan a acomodar allá adentro porque la verdad no he venido es lo que estoy esperando que baje la cola para poder entrar, pero hay que seguir la tradición”, dijo una devota.

Yo siempre he venido, siempre he sido, así estoy acostumbrada”, agregó otra feligresa.

En parroquias de la alcaldía Tlalpan este domingo habrá celebraciones religiosas, pero sólo con cupo limitado, portando cubrebocas, usando gel antibacterial y guardando sana distancia.

En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, se celebró la misa de la bendición de las palmas bajo medidas sanitarias. Este domingo de Ramos, el cardenal Carlos Aguiar Retes, presidió la bendición de las palmas con presencia de fieles, quienes manteniendo la sana distancia buscaban que el líder religioso brindara la bendición a estas artesanías que estarán en los hogares católicos.

