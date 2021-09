Celebra AMLO que pese a diferencias se logró detención coordinada de presuntos responsables del ataque en Salamanca

En conferencia matutina, El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que a pesar delas diferencias que existen con el gobierno de Guanajuato, de manera conjunta, se logró la detención de los presunto implicados en el ataque en Salamanca, reiteró su desacuerdo con el largo periodo en el cargo del actual Fiscal Carlos Zamarripa, sin embargo, eso no impidió que se colaborara para esclarecer el crimen.

“Sostenemos que ya lleva mucho tiempo el fiscal de Guanajuato, que sigue estando en los primeros lugares de homicidios; pues aun con esa diferencia porque no han querido cambiar al Fiscal, y no es que nosotros estemos en contra del fiscal, es que no son buenos los resultados», dijo.

«Ayer, en colaboración del gobierno del estado, en colaboración con el Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, se logró detener a los responsables, se hizo una investigación conjunta, entonces tenemos que actuar en estos temas de forma coordinada, aunque cuando tengamos diferencias”, señaló en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que todos «tenemos la responsabilidad de atender la inseguridad y la violencia, incluso hasta los ciudadanos cuando sabemos que se comete un delito» se debe denunciar, ayudar llevando a cabo la denuncia correspondiente.

«Vamos a seguir garantizando la paz. En el tema de seguridad no pueden haber diferencias políticas, partidistas, como en el caso de Guanajuato».

