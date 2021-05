Celebra AMLO a las enfermeras en su día

Las enfermeras no escucharon «el canto de las sirenas» ni cayeron en politiquería para rebelarse si no se dedicaron a cumplir durante la pandemia de Covid-19, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido hizo hincapié que en todo el mundo, se usó el dolor humano con fines políticos y electorales.

«Mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad, incluso promoción para que los médicos, las enfermeras se revelaran en plena pandemia», dijo.

Al celebrar el Día Nacional de la Enfermera, el mandatario indicó que el personal médico cumple con su responsabilidad en el marco de la pandemia.

“Los médicos, las enfermeras, no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a cumplir. No tuvimos un paro, no se politizó la atención a la pandemia».

Indicó que en este sector no imperó la “politiquería”.

«Lo mismo con la vacunación, cerrar filas, una cosa es la politiquería, el querer sacar raja, y otra la labor de servir, como han hecho enfermeras, enfermeros, personal médico, que se dedicaron a servir. Que viva la enfermería, que vivan los enfermeros, las enfermeras de México», dijo.

Y agradeció al Gobierno de China por el envió de insumos para atender la pandemia hace un año.

«Hago un paréntesis para agradecer al Gobierno de china, fue el primer Gobierno en ayudarnos. No teníamos guantes, cubrebocas, ventiladores y hasta ahora han enviado de China 38 aviones con equipos médicos. En ese tiempo el año pasado, hablo de marzo, abril, mayo, había preocupación y algunos médicos, no todos, muy precavidos, pues solo de lejos atendían a los enfermos y las enfermeras nos llamaban a que se acercaran, a que estuvieran ahí como estaban ellas, así se dieron muchos casos», señaló en su conferencia mañanera.

