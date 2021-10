Ceda-Cdmx en crisis, por falta de agua

***Los comerciantes de la Ceda-Cdmx, tienen que comprar pipas de agua con sus recursos, para resolver sus necesidades, ante la opacidad e indiferencia de la administradora, Marcela Villegas Silva.

***Una burla qué la administradora y coordinadora se halla reunido con Sacmex a casi tres años de la presente administración de la 4T, porque al final no se soluciona nada, de la falta de agua en tiempos de Pandemia.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

A punto de cumplirse tres años de la administración de la Central de Abasto de la Ciudad de México, por parte de integrantes de la 4T, inicialmente con Héctor Ulises García Nieto, (con una gris gestión), y ahora con Marcela Villegas Silva, las cosas en la Ceda-Cdmx están peor que nunca, informaron a unomásuno, participantes, comerciantes y clientes del mercado. En ese contexto los denunciantes señalaron que uno de los tantos problemas que aquejan a la Ceda-Cdmx, es el desabasto de agua, para atender la demanda de 500 mil personas que asisten cada día ha dicho mercado. Y ante la opacidad, indiferencia, incapacidad, para atender el grave problema, los comerciantes, por cuenta propia, deben comprar “pipas de agua”, llevar de sus domicilios bidones agua, para satisfacer sus necesidades básicas. En ese contexto los afectados aseguraron que el problema de la falta de agua, no es un problema nuevo, aún así las autoridades de la Ceda, solo se ocupan y preocupan de recaudar dinero con el “cártel de Normatividad”, y es una burla que se haya emitido un comunicado, donde se informa que ya se toman cartas en el asunto para resolver el problema del agua.

Sanitarios focos de contagios en tiempos de Pandemia.

A punto de cumplirse dos años de la emergencia sanitaria, luego de tres olas de contagios, de SARS-CoV-2, las autoridades de la Central de Abasto, solo han simulado implementar los protocolos sanitarios de acorde a la emergencia sanitaria, una prueba de ello es que es la fecha, en la cual aún, no ha resuelto el tema del abasto de agua potable, en el mercado. Por lo consiguiente los baños públicos, para atender la necesidad de 500 mil personas al día, no cuentan con agua, para brindar el servicio, por el contrario se convirtieron en un foco de contaminación y contagios de enfermedades diversas. Pero eso si no dejan de cobrar a los usuarios, lo que representa un fraude. Ha pero eso sí la “flamante”, administradora mediante un comunicado, informo a los comerciantes, que ya se reunió con las autoridades de Sacmex, para tratar de resolver el problema, del abasto de agua potable, pero además les hace un llamado para que racionen el consumo del vital liquido, ya que el problema de abasto de agua, no es solo del mercado y si de gran parte de la Ciudad de México. Finalmente los comerciantes, mencionaron que a pesar de las constantes denuncias a las autoridades involucradas, mediante escritos, en redes sociales, nadie ni los ve ni los escucha. En ese sentido el representante de Sacmex explico que dicho desabasto obedece a una avería, en la operación de las redes en la zona oriente, que impidió el funcionamiento normal del tanque localizado en el cerro de la estrella. Esa contingencia en un contexto de grandes dificultades para el suministro de agua a la metrópoli, ha sido la causa de la interrupción del servicio de agua en la Ceda-Cdmx.

