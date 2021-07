Carros que visiten Jalisco deberán tramitar permiso especial

A partir del primero de agosto, la verificación vehicular será obligatoria para automóviles particulares y de uso intensivo en Jalisco, pero en el caso de los carros que transiten por el estado ya sea por unos días o simplemente de paso deberán realizar un trámite especial.

Para visitantes de otras entidades el permiso es gratuito y tiene una vigencia de 20 días naturales y dicho trámite puede ser solicitado sólo una vez cada 6 meses, por lo que los paseantes podrán dividir los días de uso. Sin embargo, si la frecuencia de paso o circulación por Jalisco es mayor a 20 días cada 6 meses, será obligatorio verificar el vehículo, cuyo costo será de 500 pesos.

En caso de no contar con permiso o no haber certificado el carro se harán acreedores a un apercibimiento, pero a partir de 2021 habrá multas de 12 mil 673 pesos. Pese a que el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf confirmó el arranque de este nuevo calendario de verificación, el trámite todavía no está disponible.

La incertidumbre por el impacto que podría generar en el sector turístico o el impacto para la reactivación económica dicho trámite, ha provocado que por ejemplo el presidente de la Cámara de Comercio en Guadalajara, Raúl Uranga, reconozca preocupación por el tema.

“Es una necesidad que tenemos como estado por un tema de medio ambiente que se entiende. Hay una afectación ahorita directa que estamos platicando con la autoridad del tema de turismo. El turismo carretero en temas de pandemia andaba alrededor del 40 por ciento y durante la pandemia se incrementó un 65 por ciento.

