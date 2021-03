Capacitan a personal para combatirlas, extorsiones telefónicas en aumento

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Mientras autoridades federales de seguridad estiman que anualmente se denuncias aproximadamente ocho mil denuncias relacionadas con la extorsión telefónica por parte de la delincuencia organizada, organizaciones civiles consideran que la cifra supera las 22 mil llamadas de auxilio y analistas de la problemática delictiva sobre se denuncia en un 10 por ciento. Por fortuna, sólo en el 10 por ciento de casos los criminales logran su objetivo.

Paralelo a lo anterior, la Coordinadora Nacional Antisecuestro y el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública, en respuesta a este rubro de la delincuencia organizada, capacitaron a de manera virtual a más de 500 operadores para atender de inmediato a quienes sean víctimas de extorsión, entre quienes destacan empresarios, comerciantes e industriales, aunque líderes sindicales, políticos, deportistas y otros no escapan al citado delito.

“Todo parece indicar que ese ilícito no sólo tiende a incrementarse, sino también a perfeccionarse, lo que cada vez lo hace más más difícil de enfrentar”, refiere el penalista Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, quien destaca que un elevado porcentaje de las llamas telefónicas con fines de extorsión provienen de panales estatales y ciudad de México, en los que por desgracia los reos pueden disponer, a cambio de miles de pesos, de equipo de comunicación.

Las dependencias en comento expusieron que durante cinco semanas, personal adscrito a dichos centros de atención ciudadana de las 32 entidades federativas recibió capacitación en Manejo de Crisis y Homologación de Atención con la finalidad de brindarles a los operadores las herramientas que les permitan atender y desactivar los casos de extorsión telefónica y secuestro virtual que les sean reportados, así como darle seguimiento correspondiente a cada uno de los números extorsivos señalados por la ciudadanía. Los números telefónicos para reportar dichas conductas son el 911 y 089, las 24 horas de los 365 días del año.

Se estableció que las cifras oficiales y las de organismos civiles, como sería el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital del país, difieren en gran medida, pues mientras las primeras exponen que en el año pasado se tuvo conocimiento de aproximadamente ocho mil solicitudes de auxilio por parte de personas que se pretendió extorsionar, el segundo cita que un año antes se documentaron más de 21 mil llamadas de auxilio y orientación por igual número de personas a las que se pretendía extorsionar.

De acuerdo a estudios en la materia, se estableció que por fortuna no más del 10 por ciento de los intentos de extorsión concluyen con el objetivo trazado, lo que no deja de ser grave y es una llamada de atención para las autoridades encargadas de prevenir y enfrentar el flagelo, el que se registra principalmente en empresas, comercios y gente con “posibilidades económicas”.

Es frecuente que los delincuentes, tras haber estudiado a los directivos de dichos giros, hagan llamadas a gerentes o encargados del despacho para informarles que sus directivos han sido secuestrados y que deben entregar importantes sumas de dinero para no dañarlos, por lo que en ocasiones los propios encargados y empleados reúnen dinero y lo entregan a los pillos, quienes jamás han privado de la libertad a las personas. Lo mismo ocurre con particulares a quienes supuestamente han secuestrado a alguno de sus miembros.

Sobre el particular, funcionarios de Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas del país recomiendan a la población en general para prevenir y evitar las extorsiones: No contestar números os de teléfono desconocidos, no facilitar datos personales ni proporcionar información de familiares a terceras personas. Y ser precavido con lo que se publica en las redes sociales. en caso de recibir una llamada en la que se advierta que un familiar se encuentra privado de libertad, es recomendable ponerse en contacto con esa persona. De no ser posible, hay que comunicárselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que inicien las investigaciones.

Comparte esto: Tweet



Imprimir