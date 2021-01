Canelo Álvarez confirma fecha para pelea contra Avni Yildirim

Luego de semanas de rumores y tan sólo un mes después de derrotar contundentemente Callum Smith, el Canelo Álvarez ya confirmó el rival y la fecha de su siguiente pelea.

Como era sabido Avni Yildirim era el retador obligado para el Canelo, así que será el turco quien se suba al ring para tratar de frenar al mexicano que se ha mostrado intratable en los últimos años, razón por la que hoy por hoy, se le reconoce como el mejor libra por libra.

A través de Twitter, el boxeador de Jalisco confirmó la fecha y el escenario en que expondrá todos sus títulos frente a Avni Yildirim.

🇲🇽 Este próximo 27 de febrero en el @HardRockStadium de Miami, FL📍estaré exponiendo todos mis títulos frente a Avni Yildrim 🥊

🇺🇸 This upcoming Feb 27th at the @HardRockStadium on Miami, FL📍 I'll be presenting all my titles against Avni Yildrim 🥊 #CaneloYildrim pic.twitter.com/4xibddmGy8

— Canelo Alvarez (@Canelo) January 21, 2021