Canciller iraní critica a EU por vender armas avanzadas a Israel en medio de recrudecimiento de conflicto

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, criticó este lunes a Estados Unidos por vender armas avanzadas a Israel en medio de los intensos bombardeos en la Franja de Gaza.

En su cuenta de Twitter, Zarif dijo que EE. UU. vendió a Israel misiles «de precisión» para «matar a más niños con más precisión».

El canciller iraní hizo alusión a un información del diario estadounidense «Washington Post» que aseguraba que la Administración del presidente Joe Biden, había dado luz verde a la venta de armas guiadas de precisión a Israel por valor de 735 millones de dólares.

As US-made munitions rain down on innocent Palestinians, US gives another $735M in "precision" missiles to Israel to kill more children with more precision.

Then US blocks the mildest possible #UNSC statement.

The world is watching as Israel & its enabler show their ugly faces. pic.twitter.com/qr8F2vDdxl

— Javad Zarif (@JZarif) May 17, 2021