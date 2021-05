Cancelan Gran Premio de Turquía de Fórmula 1

Las «nuevas restricciones de viaje impuestas por varios países en los que tienen su base los equipos» impedirán la celebración del Gran Premio de Turquía entre el 11 y el 13 de junio, informó, este viernes, la organización del Mundial de Fórmula 1.

Debido a esta circunstancia, el calendario de la competición deberá sufrir una actualización. Habrá dos Grandes Premios consecutivos en Austria, entre los días 25 y 27 de junio y el 2 y 4 de julio. Además, el Gran Premio de Francia se adelanta una semana y se disputará entre los días 18 y 20 de junio.

