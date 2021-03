Califica AMLO como digno y creativo poner nombre de víctimas en valla de Palacio Nacional

Como «muy digno» y creativo, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al memorial en que fue convertida la valla colocada alrededor de Palacio Nacional.

«Es algo creativo, algo muy digno, que merece mucho respeto el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia. Eso es otra cosa. La valla se puso porque están muy molestos los conservadores y son chuecos, son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar, no ellos, pero manipulan, tienen forma de hacerlo. Estaban pensando en vandalizar el Palacio Nacional, un poco lo que hicieron, pero ahora más grande en la pasada manifestación», aseguró.

El mandatario pidió mostrar el video del año pasado cuando se arroja una bomba molotov que alcanza a varias mujeres, entre ellas una reportera.

«Si no ponemos la valla, ¿qué pasa? No ponemos la valla, entonces hay que poner a granaderos, hombres, mujeres, frente a frente, es exponer la vida de quienes están manifestando y también de servidores públicos, entonces es prevenir, desde luego no hay ninguna limitante para manifestarse», aseveró.

Ante ello pidió que las protestas sean forma pacífica, para no limitar el movimiento.

«Si no hay violencia, el verdadero movimiento feminista gana, porque si hay violencia inhibe a quienes tienen el deseo legítimo de luchar por la igualdad de las mujeres, pero si hay bombas y el propósito es quemar la puerta del Palacio y vandalizar, pues ¿qué vas pasando? Se limita el movimiento».

Respecto al cateo en un domicilio de Polanco, donde se decomisaron bombas molotov y otros instrumentos para vandalizar durante la marcha de hoy, el mandatario consideró que las detenidas habrían sido inducidas.

«Estoy seguro, aunque hay que hacer la investigación para no adelantar juicios, que fueron inducidas a hacer eso, entonces va a informar la jefa de Gobierno. Decirle a la gente, a todos los ciudadanos, que el que sepa de preparativos para actos de violencia que informe y que convenza, persuada, que ese no es el camino», dijo López Obrador.

