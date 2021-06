Buscan detener auditorías a gestión de Hipócrates Nolasco con presidente ilegítimo

En una asamblea ilegal, convocada por Hipócrates Nolasco en su modalidad ‘Por Delegados’, se intentó nombrar a Jorge Vera como nuevo presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM), quien renunció al cargo casi de inmediato al reconocer que su designación está plagada de irregularidades y ante el clamor de mezcaleros que exigen que el CRM vuelva a la senda de la legalidad, sin la intervención de Nolasco y cómplices.

Sin embargo, en beneficio de Nolasco Cancino, Jorge Vera, presidente del Clúster del Mezcal de Oaxaca y fundador de Mezcal Convite, convocó como “único acto” a nuevas elecciones en una reunión plenaria, pese a que ya existe un Consejo Directivo, encabezado por Abelino Cohetero el cual cuenta con el respaldo del Gobierno de México.

Consultados al respecto, mezcaleros consideraron que el llamado a una nueva asamblea plenaria, en donde cada uno de los 2 mil 400 integrantes del CRM sufragará, es una estrategia de Hipócrates Nolasco para “ganar tiempo” y “obstaculizar el desarrollo de la industria pese al reclamo generalizado de que se largue”.

Cabe recordar que el pasado 15 de mayo, con la participación de más de 900 asociados del Consejo Regulador del Mezcal, se llevó a cabo una asamblea ordinaria en donde se dio el respaldo a Abelino Cohetero Villegas, y fue nombrado presidente del CRM; incluso, el pasado viernes 14 de mayo sostuvo una reunión con la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para presentar su proyecto en beneficio de la industria mezcalera.

Pese a este respaldo por parte del Gobierno Federal, la administración de Cohetero Villegas —cuya mesa directiva ya se encuentra certificada ante notario público y registrada ante el Registro Público de Comercio de Oaxaca— se ha visto obstaculizada por Nolasco Cancino, quien se niega a entregar los activos del CRM, como lo son registros, hologramas de certificación e, incluso, automóviles, sustraídos y retenidos de manera ilegal.

“Hipócrates tiene a la industria secuestrada, por sus caprichos e ilegalidades. No habrá tregua. Está queriendo ganar tiempo para desestabilizar al CRM, no permitiéndole operar. Al no entregar hologramas, él pretende mantener el control, de manera por demás ilegal”, afirmó un productor con conocimiento del tema.

Sobre quiénes son estos delegados que están apoyando a Nolasco Cancino a costa de toda la industria, en la columna ‘Lavadero Político’ se describe a Jorge Vera, el elegido por Hipócrates Nolasco, como “uno de los trepadores más rastreros y viles que se pudieron acercar a esta industria”.

Y debido a las recientes modificaciones que de manera ilegal pretendió realizar Hipocrates Nolasco y sus cómplices, es que se pretende colocar a Jorge Vera en el CRM.

Otro de los que se dicen representantes de mezcaleros es Fernando Sánchez Navarro Martínez, del mezcal El Diablito, sobre quien se dijo que busca beneficiarse a través de la ampliación de la Denominación de Origen Mezcal (DOM) a Morelos, “lugar donde curiosamente es propietario de un palenque, y donde ha producido agave y ‘mezcal’ desde hace tiempo”.

También alzó la mano Roque Olivares, ligado a la cadena de licorerías La Europea, fundador de mezcal Las Garrafas y Mezcal Mortal; entre otros supuestos mezcaleros y distribuidores que desde el pasado 7 de mayo han intentado tomar decisiones soslayando a toda la industria del mezcal.

Toda esta cadena de irregularidades y vericuetos legales, encabezada por Nolasco Cansino y secundada por Jaime Muñoz, de Alipus; Luis Miguel Hernández, de mezcal Amantes, y Santiago Suárez de Amores, quienes se autonombran ‘los Mirreyes del Mezcal’, tiene como principal objetivo detener las auditorías que la nueva directiva encabezará como parte de sus compromisos con el gremio.

Eso sí, algunos de estos ‘delegados’ ya comienzan a recular en los acuerdos con Hipocrates Nolasco tras la estrepitosa caída de Jorge Vera, reconociendo a Abelino Cohetero como presidente del Consejo Regulador del Mezcal, por la legitimidad que tiene con la base social así como el respaldo que tiene del gobierno federal.

