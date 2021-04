Busca Caitlyn Jenner ganar la gubernatura de California

La exatleta buscará ser la primera mujer transgénero en ocupar el cargo político.

Caitlyn Jenner, quien se diera a conocer gracias al reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, ahora buscará llegar a la gubernatura del estado de California, Estados Unidos.

Recordemos que antes de ser Caitlyn, es un reconocido atleta que respondía al nombre de William Bruce Jenner, logró conquistar los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, ganando una medalla de oro, su transición de género comenzó en 2015.

La exestrella olímpica anunció que presentó los documentos necesarios para postularse rumbo a la elección de California, en la que buscará convertirse en la primera mujer transgénero estadounidense en acceder al cargo de Gobernador.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Caitlyn Jenner, de 71 años de edad, detalló que lanzará formalmente su campaña y podría ser como parte del Partido Republicano, más adelante.

«Soy una ganadora probada y única, que puede poner fin al desastroso período de Gavin Newsom como gobernador», escribió junto al comunicado.

Caitlyn Jenner es la figura de más amplia popularidad, fuera de la esfera política, desde que Arnold Schwarzenegger consiguiera la victoria como Gobernador de este estado en 2003.

Los expertos señalan que la candidatura de Jenner podría quedar sólo en el intento, aunque la gestión del actual gobernador demócrata ha estado bajo el escrutinio público, debido a su manejo sobre la pandemia de Covid-19 y el confinamiento que afectó a empresas y la economía familiar.

