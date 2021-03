Busca AMLO que gobierno canadiense intervenga para que minera pague impuestos

Sobre el caso de la minera First Majestic Silver Corp, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pedirá la intervención del Gobierno canadiense porque que se niega a pagar impuestos.

Debido a que la compañía extranjera quiere llevar el caso a tribunales internacionales, el presidente de México confió que el Gobierno de Canadá intervenga para lograr un acuerdo.

En la conferencia mañanera indicó que espera que esa minera y otras empresas tengan un buen comportamiento, como en su país.

«La empresa no quiere pagar impuestos y ya están buscando irse a tribunales internacionales, pues también hemos llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá, no queremos que haga más que eso, que paguen impuestos, como pagan en Canadá, que traten bien a los trabajadores, y que cuiden el medioambiente, que no destruyan el territorio».

«Entonces, yo estoy seguro que se va a lograr un acuerdo en ese sentido y estoy hablando de dos, también de Americas Gold and Silver, (que se niega a aceptar un sindicato elegido por los trabajadores), pero deben de estar trabajando cien empresas mineras, no es general, es un asunto de algunas empresas. Ojalá y nos ayuden del gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto, de lo contrario pues vamos actuar legalmente», comentó.

