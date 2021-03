Busca AMLO  dialogo con Oxxo, Bimbo y Walmart sobre subsidio de la CFE

“No hay ningún problema con Oxxo, con Bimbo o con Walmart. Nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto”, indicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que pese a que cuentan con plantas generadoras de energía, sí reciben subsidios de dinero del pueblo.

El mandatario indicó que el tema deberá ser aclarado en una mesa de diálogo.

“Entonces, para que no se vaya a malinterpretar, me gustaría que se aclarara bien, que vengan aquí los de la Comisión Federal de Electricidad y que expliquen, porque cuando di a conocer que tenía yo la información, hay otro cuadrito ahí, salieron a decir que no era cierto. No, una nada más de Oxxo, a ver si la tienen… si no mañana o cuando corresponda… este… Entonces, que expliquen el porqué del subsidio”.

“Yo no puedo quedarme callado porque me convertiría en cómplice, esto no lo sabía el pueblo, tiene que ver con la reforma energética”.

Indicó que esas empresas se benefician con subsidios y deben pagar lo justo.

“Pero ¿eso es porcentaje?… Sí, sí. Pero es una tienda de una colonia de un barrio, es un tendero. Ese es con subsidio de clase y media un hogar, es el Oxxo, este es Walmart y este es Bimbo, nada más, casi es el doble lo que paga una tienda de abarrotes, con relación a lo que paga. Y si lo comparamos en un hogar sin subsidio, como cuatro veces más”.

«Como esas plantas tienen sus propias plantas de generación de energía y por eso pagaban menos», indicó este lunes luego de que el mandatario dijera el pasado viernes que ambas empresas intentaban frenar la reforma eléctrica con amparos.

El presidente sostuvo que esas empresas no pagan el costo total del servicio.

“Y ese respaldo lo da la Comisión Federal de Electricidad, tienen que echar a andar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y ese respaldo no se incluye en el costo pero además esa energía sube a una red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y tampoco se paga por la transmisión”.

