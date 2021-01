Bienestar, dispuesta a que INE vigile Plan de Vacunación

El titular de la dependencia, Javier May Rodríguez, se mostró confiado de que el Instituto Nacional Electoral vigile la aplicación de vacunas contra Covid-19.

La Secretaría de Bienestar está abierta a que el Instituto Nacional Electoral (INE) vigile la actuación de los servidores que realizan la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país, informó el titular de la dependencia, Javier May Rodríguez.

En este sentido, recordó que el actual gobierno reformó el Código Penal para que los programas sociales no puedan ser usados con fines electorales, sino en favor de la ciudadanía.

“Antes de que llegáramos nosotros se aplicaban de manera discrecional estos programas, antes de los que son mi posición eran gobierno y lo usaban para coaccionar y su uso era discrecional”.

May Rodríguez fue cuestionado sobre el reclamo de partidos opositores acerca de que el Plan Nacional de Vacunación sería utilizado con fines electorales, a lo que Javier May pidió a la oposición estar tranquila, pues aseguró que a diferencia de los gobiernos pasados ellos no han robado elecciones.

“Que estén tranquilos, nosotros no actuamos igual, nosotros no nos hemos robado una elección, los servidores de la nación son servidores que ayudan a coordinar que los derechohabientes reciban su pago al que tienen derecho”, dijo.