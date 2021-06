Biden se disculpa por responder mal a periodista tras cumbre

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se disculpó este miércoles ante una periodista de la cadena de televisión CNN después de que le respondiera iracundo en la rueda de prensa después de la cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra.

Justo antes de subirse al avión presidencial Air Force One para regresar a EE.UU, Biden dijo públicamente que lo sentía, en declaraciones a los periodistas. «Le debo a la última persona que me preguntó una disculpa. No debería haber sido un tipo ‘tan listo’ en la última respuesta que di», apuntó irónico.

La corresponsal jefe de la Casa Blanca de la CNN, Kaitlan Collins, le preguntó al final de la rueda de prensa si confiaba en que Putin cambiará su comportamiento tras la cumbre.

Biden que se estaba ya marchando, reculó y avanzó unos pasos hacia la periodista y sin micrófono le dijo, visiblemente molesto: «No confío en que cambie su comportamiento. ¿Qué diablos? ¿Qué hace usted todo el tiempo? ¿Cuándo dije que yo confiaba?», preguntó el mandatario.

Y continuó: «Lo que dije fue que fuéramos directos, dije que lo que cambiará su comportamiento [de Putin] es que el resto del mundo reaccione ante ellos y se reduzca su posición el mundo, no confío en nada. Solo declaro un hecho».

Entonces Collins recordó que Putin ha negado su implicación en los ciberataques lanzados desde territorio ruso a EE UU y que ha restado importancia a los abusos de derechos humanos en Rusia.

La periodista acabó preguntando al mandatario cómo podía estar seguro de que Putin va a cambiar. A lo que Biden contestó: «Si usted no entiende eso, está en el trabajo equivocado».

Biden y Putin celebraron este miércoles su primera cumbre desde que el estadounidense llegó a la presidencia en enero pasado en Villa La Grange, una mansión del siglo XVIII en Ginebra.

