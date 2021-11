Biden resalta la importancia de la vacuna contra Covid-19 y promueve el uso de cubrebocas

Este lunes el presidente de EE.UU., Joe Biden, invita a los estadounidenses a vacunarse, incluyendo dosis de refuerzo, para contrarrestar los efectos de las variantes de Covid-19 como lo es ómicron.

Destacó la eficacia de los científicos de África por actuar rápidamente y alertar al mundo sobre dicha variante.

Biden aclara que no es una variante para entrar en pánico, sin embargo invitó a la población a usar el cubrebocas en lugares cerrados para evitar su propagación.

Resaltó que trabaja muy de cerca con el médico Anthony Fauci, el principal experto del país en enfermedades infecciosas, quien destacó que aún no se han identificado casos de la variante en Estados Unidos.

La nueva variante plantea el desafío más reciente a los esfuerzos de Biden para contener la pandemia, mitigar sus impactos en la economía y devolver a Estados Unidos una sensación de normalidad durante la temporada navideña.

Tune in as I provide an update on the Omicron variant. https://t.co/6hbzINU14w

— President Biden (@POTUS) November 29, 2021