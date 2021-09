Biden: “Nunca debemos olvidar”

Luego de encabezar la ceremonia en la cual se recordaron a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden hizo un llamado a la nación norteamericana a que nunca se debe olvidar a los caídos de aquel fatídico día.

«Hace veinte años, casi 3.000 vidas se vieron truncadas por un acto indecible de cobardía y odio el 11 de septiembre. Como nación, nunca debemos olvidar a aquellos que perdimos durante uno de los momentos más oscuros de nuestra historia y el dolor duradero de sus familias y seres queridos”, expresó Biden a través de su cuenta oficial de Twitter.

Twenty years ago, nearly 3,000 lives were cut short by an unspeakable act of cowardice and hatred on 9/11. As a nation, we must never forget those we lost during one of the darkest moments in our history and the enduring pain of their families and loved ones.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 11, 2021