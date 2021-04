Biden anuncia retiro de tropas estadounidenses en Afganistán para 11 de septiembre

El presidente estadounidense Joe Biden, anunció la retirada de todas sus tropas de Afganistán antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 al declarar que “es hora de acabar con la guerra más larga de Estados Unidos”.

En su discurso, Biden indicó “fuimos a Afganistán por un horrible ataque que ocurrió hace 20 años. Eso no explica por qué debemos seguir allí en 2021”.

Biden, defendió su idea de una retirada sin condiciones, es decir, sin imponer condiciones a los talibanes o al Gobierno afgano para completar el repliegue, como hicieron sus predecesores.

“Soy el cuarto presidente que gobierna con una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán. Dos republicanos y dos demócratas. No pasaré esa responsabilidad a un quinto.”

El mandatario, afirmó que Washington no puede mantener o expandir la presencia de sus tropas en Afganistán basándose solo en la esperanza de que se crearán en algún momento las “condiciones ideales” para la retirada.

Biden, enfatizó el compromiso de su Gobierno con la vía diplomática y las conversaciones entre los talibanes y el Gobierno afgano, que comenzaron en septiembre pasado en Doha y apenas han dado frutos mientras que los niveles de violencia en Afganistán han aumentado en los últimos meses.

Today, President Biden announced the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan — bringing an end to America’s longest war. pic.twitter.com/qg7oj2uWtW

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2021