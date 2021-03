Bartlett acusa campaña contra AMLO por Reforma Eléctrica

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusó de una campaña brutal «contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su reforma eléctrica, que está suspendida indefinidamente por el Poder Judicial».

En la conferencia matutina de este viernes en el Palacio Nacional, Bartlett Díaz aseguró que se han dicho muchas mentiras sobre esta reforma, pero que la ley de la industria eléctrica no se ha analizado para nada.

Ha habido una campaña brutal en contra del trabajo del presidente en el área energética. Desde el inicio del gobierno empezó el ataque, sabiendo que el presidente estaba a favor de la defensa de las empresas energéticas del país, difamaciones mentiras constantes; y, a medida que se fue acercando la toma de decisiones, la campaña se ha recrudecido”, señaló.

Declaró que la campaña ha sido estrepitosa, pues se han dicho “mentiras, falsedades, slogans se repitieron”.

Por despacho de luz, Bartlett abundó que la CFE tiene pérdidas por 437 mil millones de pesos.

“Tiene que comprar energía cara a un privado, la energía no despachada es el 45 por ciento de la CFE, la mitad de las centrales no se despacha. Se toma en cuenta el costo variable, no toda la inversión. Tenemos ahí una pérdida de 215 mil millones de pesos al no despachar la mitad de nuestras plantas”, explicó.

