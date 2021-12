Banxico tiene autonomía total: López Obrador

Ante el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, quien dejará su cargo como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, para convertirse en la primera gobernadora del Banco de México a partir del 1 de enero de 2022; López Obrador expresó que su gobierno va a respetar la autonomía del Banco de México (Banxico).

“Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, de no meternos porque es una institución autónoma de conformidad con la Constitución, no depende del ejecutivo, ni de la Secretaría de Hacienda”.

Durante su conferencia matutina, comentó que la responsabilidad del gobierno será respetar las decisiones que tome la institución, ya que éstas no deberían tener influencia por parte del gobierno o de algún otro sector: “Sus consejeros y la presidenta son los que van a decidir, y nosotros vamos a respetar siempre sus decisiones”, puntualizó.

El mandatario añadió que Victoria Rodríguez Ceja es una mujer que estará a la altura del cargo, pues por ese motivo fue propuesta. “Hay gente muy preparada, buenos técnicos y tenemos confianza de que van a marchar bien las cosas. Victoria es una mujer preparada, por eso la propusimos, es honesta, trabajadora y una mujer como millones de mexicanos, que es fruto del esfuerzo; que viene de abajo y ha llegado hasta este punto gracias a eso”.

Victoria Rodríguez Ceja próxima directora del Banxico comentó que se siente honrada de que el presidente la haya propuesto para este puesto: “Es un honor que me haya designado para este tan alto cargo en nuestro país. Como ya señalé en mi comparecencia en el senado, el Banco de México es una gran institución, que cuenta con un equipo muy sólido donde realmente hay que cumplir con el mandato que está muy claro: mantener el rango de precios. Que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables, cuando hay inflación los más afectados justamente es este sector, ese es mi compromiso, y no solamente el mío, sino del mandato normativo o el andamiaje institucional que tiene el banco, por eso hay que cumplirlo”, y añadió que es muy afortunada en tener este nombramiento y “haré todo mi esfuerzo, como lo he hecho en todos los cargos que he tenido para cumplir como funcionaria, en este caso como mujer, y en cumplir completamente el mandato que tiene esta institución”.

