Balacean a una pareja en Oaxaca

Atacan a una pareja en Salina Cruz, Oaxaca, durante la madrugada de este viernes

Una mujer y un hombre que circulaban por la calle Lomas Verdes de la colonia Cerro Alto, en Salina Cruz, resultaron atacados a balazos.

Elementos policiacos arribaron al lugar luego de ser alertados del ataque armado y se encontraron a una fémina y un masculino tirados mismos que presentaban lesiones por impactos de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar quienes después de darle los primeros auxilios pre hospitalarios trasladaron a los lesionados a un hospital de alta especialidad pero no fueron recibidos argumentando que no había médico; así mismo fueron al IMSS y al ISSSTE y también fueron rechazados por no ser derechohabientes.

Tras varios minutos regresaron a los lesionado al hospital de alta especialidad donde pudieron ser ingresados para su atención médica.

Los lesionados responden a los nombres de José Danilo P.H de 34 años de edad y Francisca R.G de 40 años, ambos son vecinos de la misma colonia donde fueron agredidos.

