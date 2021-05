Bajo los efectos del alcohol y posible droga, profana iglesia para robar Cruz

Por ROBERTO MELENDEZ S.

Aunque usted no lo crea: Elementos de cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, a solicitud de policías preventivos, bajaron del campanario de una iglesia ubicada en la alcaldía a Gustavo A. Madero a jovenzuelo que presuntamente bajo los efectos de alguna droga, profanó el templo para robarse la Cruz colocada a lo alto del centro religioso, acción que bien pudo costarle la existencia, ya que no sólo estuvo a punto de caer, sino de ser linchado por vecinos del lugar, quienes exigen la presencia de mayor número de efectivos policiales debido al “disparo” en la comisión de conductas delictivas.

“Ante su incapacidad para descender por sí solo de la ermita, los oficiales, con apoyo de personal de Bomberos, lo ayudaron y lo trasladaron y pusieron a disposición de un juzgado cívico”, confirmó la dependencia encabezada por el secretario Omar García Harfuch, la que explicó que oficiales que realizaban acciones de vigilancia en las calles de Calvario y Francisco Villa, colonia Cuautepec, donde se encuentra la Iglesia “La Preciosa Sangre”, se percataron que un hombre estaba en la cima del recinto y trataba de desprender una cruz.

Acto seguido, los servidores públicos se aproximaron y advirtieron que la persona, al parecer, se encontraba en estado de “inconveniente” y a efecto de evitar su caída y su “incapacidad motriz” solicitaron apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos para ayudarlo a descender.

Se agregó que por medio de equipo sonoro, los policías iniciaron diálogo con el frustrado ladrón y comenzaron a hacer preguntas para que se mantuviera tranquilo y distraerlo para evitar un accidente que incluso pudiera costar la vida.

“A los pocos minutos arribó el apoyo y de manera conjunta, con las maniobras adecuadas, bajaron al sujeto que dijo tener 28 años de edad, quien a petición del párroco de la iglesia, fue puesto a disposición del Juez Cívico correspondiente, quien definirá su situación legal, previamente se le comunicaron sus derechos de ley”. Cabe destacar que no fueron pocos los parroquianos que querían linchar al “profano”, advirtiendo que no volverán a tolerar una acción similar, ya que no es posible que los delincuentes no respeten ni las iglesias.

