Avanza en Cámara de Diputados dictamen en materia de contratación de publicidad

Las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Economía, Comercio y Competitividad, aprobaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate a Prácticas Indebidas en materia de Contratación de Publicidad.

De la Comisión de Gobernación y Población se emitieron 25 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones. En tanto que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, presidida por el diputado Fernando Galindo Favela (PRI), 21 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.

Luego de su discusión, votación y aprobación, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para los efectos legales y reglamentarios.

El documento refiere que la nueva legislación tendrá incidencia en el mercado de la publicidad, ya que es evidente la necesidad de combatir legalmente el poder de información asimétrica de algunas agencias que incurren en prácticas indebidas, toda vez que esas conductas han generado fuertes distorsiones del mercado y han reportado ganancias extraordinarias e injustificadas, con altos costos e ineficiencias para anunciantes, medios de comunicación y consumidores, lo que ha restado en forma importante competitividad a este mercado.

Se indica que la ley Para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de Contratación de Publicidad tiene por objeto promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como prevenir y combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, de los consumidores.

Establece que será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se le dé, que celebren entre sí dos o más agencias de medios, anunciantes y medios de comunicación.

Se señala que una agencia no podrá adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante; sólo lo podrá hacer por cuenta y orden de un anunciante y en el marco de un contrato de mandato celebrado por escrito entre el anunciante y la agencia.

Además, que el medio de comunicación deberá enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, aun cuando la agencia realice el pago en su nombre, conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable.

Establece multas hasta por el equivalente de dos por ciento de sus ingresos al anunciante o agencia que no celebre un contrato de mandato; al medio que no entregue directamente al anunciante la factura y la información asociada y a la agencia que no entregue la información de los resultados de los servicios prestados, de los servicios y recursos tecnológicos, propios o de terceros, utilizados.

Plantea multas hasta por el equivalente de cuatro por ciento de sus ingresos a la agencia que adquiera espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante; que recomiende a un anunciante, o contrate por cuenta y orden de éste, a un medio con el que tenga relaciones financieras.

Estipula que las denuncias derivadas de las disposiciones de la presente ley se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica, de conformidad con los procedimientos previstos por la Ley Federal de Competencia Económica.

