Autoridades de Chicago difunden  video de muerte de niño hispano a manos de un policía

El niño de origen hispano, Adam Toledo, fue asesinado por un policía el pasado 29 de marzo en Chicago. Así lo demuestra el video dado a conocer a la familia del menor por la Oficina Civil de Responsabilidad Policial de Chicago (COPA).

El video de la muerte del niño de 13 años, fue mostrado como parte del proceso para impartir justicia, señala la COPA en un comunicado difundido en redes sociales.

En conferencia de prensa, la alcaldesa de Chicago, Lori LightFoot, junto con otros líderes comunitarios locales pidieron mesura ante la publicación de las imágenes donde se ve el momento en que un oficial de la policía mata al menor.

«Todos debemos proceder con empatía profunda con esta familia y mi llamado principal es a la calma y a evitar toda clase de violencia», dijo Lightfoot.

Asimismo, Lightfoot, en compañía de los abogados de la familia Toledo, emitieron un comunicado donde piden cordura a la población una vez salga a la luz el video en cuestión, indicando que esperan que se evite la violencia.

Al video grabado con la cámara corporal del agente que le disparó, se suman otras imágenes de terceros, llamadas al 911, testimonios de testigos, transmisiones de voz entre oficiales de la policía y otros informes que complementan la investigación.

COPA Provides Toledo Family Viewing of Fatal Officer Involved Shooting of Adam Toledo pic.twitter.com/JfVGi8lBrS

— COPA (@ChicagoCOPA) April 14, 2021