Aunque no les guste, se pondrá orden en la reforma eléctrica: AMLO

El Presidente AMLO defendió su iniciativa de reforma al sistema eléctrico nacional, con la cual se busca poner orden y acabar con la corrupción en el sector por lo que no les gustó a los conservadores, señaló.

«No les gustó que mandé una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica, las empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas», dijo.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO arremetió de nuevo contra la empresa española Iberdrola que se aprovechó de los gobiernos anteriores para apoderarse del sector eléctrico y buscar la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Con un descaro sin precedente contrata a la secretaria de Energía (Georgina Kessel) y la convierte en su empleada y contrata a un expresidente (Felipe Calderón) como consejero de su empresa” mientras recibían contratos jugosos.

López Obrador remarcó que durante el periodo neoliberal aumentaba constantemente el precio de la tarifa de la luz y de la gasolina.

“Ahora que enviamos esta iniciativa (eléctrica) para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman, pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz y llevamos dos años sin que aumente el precio de la luz».

El jefe del ejecutivo federal refrendó su compromiso de que «no aumente el precio de la luz y de las gasolinas, y lo voy a cumplir, nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos traficantes de influencias»