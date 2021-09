Asegura titular de Sedena que ejército no tiene quejas por violación de derechos humanos

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que el ejército mexicano no tiene ninguna queja o recomendación por violación a los derechos humanos durante las operaciones de seguridad y el personal militar mantiene capacitación constante para garantizar los derechos de los ciudadanos.

“Desde el inicio de la administración ha sido una preocupación el que no se presenten quejas ni recomendaciones sobre derechos humanos generadas por la actuación de nuestro personal en las operaciones.

“A la fecha no tenemos ninguna recomendación generada por las operaciones en nuestro personal a la hora de actuar, ya sea el Ejército y la Fuerza Aérea, respetan los derechos humanos, es una orden el no violentar en ningún momento esta parte. Se ha cumplido, sí tenemos quejas, pero de otra índole no relacionadas con la actuación de nuestro personal”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está brindando capacitaciones el personal militar en todo el país.

Dijo que desde 1990 en las Fuerzas Armadas hay un área específica que ha ido evolucionando con el apoyo de la misma CNDH y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ha sido preocupación constante. Reitero que en esta administración ha sido más directa la orden de no violentar los derechos humanos y nuestro personal ha entendido que podemos cumplir las misiones asignada sin realizar ningún acto que se califique como una violencia en derechos humanos”, explicó.

Finalmente, el mandatario aseguró que desde los niveles de mando hasta los de ejecución se están llevando a cabo las capacitaciones en esta materia.

