Asegura Osorio Chong desconocer la compra del sistema de espionaje Pegasus

El exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que no tenía conocimiento de la adquisición del malware Pegasus, que se utilizó para espiar a periodistas, activistas y políticos.

En entrevista, afirmó que durante su gestión solo se seguía a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez.

El ahora coordinador del PRI en el Senado indicó que el seguimiento se hacía a través del CISEN y de las áreas correspondientes.

“Cuando yo estuve en la Secretaría no tuve conocimiento de compra de este sistema. No reconozco ningún sistema de espionaje, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para hacer el seguimiento respectivo, lo hacía el CISEN o las áreas correspondientes. No hay lugar el comentario de espionaje, de mi parte no tengo conocimiento al respecto de nada”, dijo.

De acuerdo con Milenio, Osorio Chong señaló que en el Cisen tenían otros sistemas con los que trabajaban, pero siempre “en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así”.

