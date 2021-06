Asegura Marcelo Ebrard estar concentrado en Cancillería y no piensa en la presidencia

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró estar enfocado en presidir dicha dependencia federal, y no pensar en la Presidencia que sustituirá a Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones de 2024.

Ebrard insistió, como lo ha hecho desde 2018, que su único objetivo es cumplir con los actuales encargos de la Presidencia al frente de la Cancillería nacional.

“Me estoy concentrando en mi trabajo, para mí ese tema está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede, no me anima o no es lo que guía mis tareas”.

Asimismo dijo que en los últimos años se ha esforzado por ser un servidor público ejemplar, y que todas las tareas que realiza actualmente en la Cancillería están enfocadas a resultados actuales, y no futuros, como la Presidencia de México en 2024.

De igual manera dijo que la presencia mexicana en la Expo 2020 Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), demuestra que hemos resuelto, entre todas y todos la presencia de la promoción económica de México en todo el mundo. Decían que iba a ser difícil. De 100 comentarios, 90 decían que no íbamos a tener éxito.

Por último, ante las dificultades económicas, el canciller declaró que México ha hecho frente con todo y la pandemia del coronavirus (COVID-19); también celebró que la humanidad desarrolló las vacunas contra la enfermedad, y agradeció la confianza de los EAU.

