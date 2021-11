Asegura Loretta Ortiz no haber estado de acuerdo en consulta contra expresidentes

Tras comparecer para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la Comisión de Justicia del Senado que dejará el ministro Fernando Franco, Loretta Ortiz señaló que no estuvo de acuerdo con la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes del país, pues dijo que no se puede consultar la responsabilidad de una persona.

“Sobre la consulta popular que se hizo con relación a expresidentes, yo no estoy de acuerdo con esa consulta. ¿Por qué no estoy de acuerdo, y lo discutí en varias ocasiones? Respeto a los que apoyaron esa consulta. Yo personalmente opino que cuando está de por medio la responsabilidad de cualquier persona eso no se puede someter a consulta”, asegura.

