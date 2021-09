Asegura López Obrador en Morena hay gente muy inteligente y responsable para sucederlo en Presidencia

«Muy inteligentes y responsables» asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que el movimiento de la cuarta transformación de México cuenta con personajes que lo pueden relevar cuando concluya su mandato.

“La verdad que los que están en el movimiento de transformación y que pueden dar seguimiento a este proceso todos son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos, eso lo celebro. Imagínense que estemos llevando a cabo una transformación y yo tenga que irme, porque así es, soy partidario de la no reelección y no haya con quién darle continuidad al proceso, eso sería lamentable, pero estoy completamente satisfecho, contento porque hay relevo», dijo.

López Obrador aseguró que la oposición no tiene de dónde hacerse de un candidato.

“Ese es un problema que tienen los conservadores, ¿de dónde van a sacar? Si ya nadie quiere que lo identifiquen con esos partidos y que cuiden su prestigio porque es el prestigio de sus hijos. Imagínense si dentro de 15 o 20 años les dicen: ‘oye, tus papás estuvieron en ese partido, estuvieron en contra de apoyar a los adultos mayores, a los niños con discapacidad, de dar becas a los estudiantes pobres y estuvieron en los partidos que saquearon a México’. Les va a dar pena», pronosticó Lopez Obrador.

Reiteró que una vez que concluya su mandato se retirará de la vida política y aseguró que entregará «buenas cuentas, tenemos buenos relevos generacionales».

Cancelo el Facebook, Twitter, el teléfono, voy a tratar de que no me tomen ninguna foto, porque estaré bastante cómodo, no hace falta rasurarse todas las mañanas. Voy a publicar saliendo a los tres años para no tener nada que ver», dijo el Presidente.

Cuestionado sobre quiénes son los relevos para sucederlo en la Presidencia, López Obrador aseguró que son muchos, aunque evitó revelar los nombres.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...