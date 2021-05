Asegura Horcasitas Manjarréz que Línea 12 se entregó en óptimas condiciones de operación

El ingeniero Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector general del Proyecto Metro, quien fue responsable de toda la obra civil de la Construcción de la Línea 12 aseguró que ésta se entregó en “óptimas condiciones” y “no existieron vicios ocultos”. “Eso ya es caso juzgado porque las partes aceptaron el mecanismo de resolución de la controversia”, señaló.

Comentó que la entrega en las mejores condiciones, el 30 de octubre de 2012, está debidamente acreditada por documentos oficiales del organismo certificador internacional y que esto quedó validado en el juicio entre el consorcio constructor, el gobierno del entonces Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“El certificado de seguridad y calidad de un organismo internacional como el que obtuvimos, que son 4 empresas extranjeras que tienen acreditación en el gobierno alemán, ese documento certificado pasa en cualquier arbitraje sin ningún problema; posteriormente, cuando viene el juicio, uno de los resolutivos dice que la Línea 12 se entregó el día 30 en óptimas condiciones para ponerse en operación con pasajeros”, precisó.

“A partir de ese momento, el Proyecto Metro y la parte de construcción, es decir la administración 2006-2012, ya no interviene, no puede intervenir en temas de mantenimiento, Entonces la pregunta clave que yo me hago y que pongo ahorita sobre la mesa es: ¿qué se hizo con una línea que el día 30 de octubre se entregó en óptimas condiciones de operación y seguridad?”, apuntó el exfuncionario.

Horcasitas mencionó que el 8 de julio de 2013 se realizó la conversión de entrega preliminar a entrega definitiva, durante la gestión del ingeniero Joel Ortega, pues se consideró que el metro ya operaba con regularidad.

También se refirió al año de garantía de la obra, que estaba dentro del contrato, que no se ejerció debido a que no se tuvieron reportes de fallas, “simplemente algunas averías menores pero intrascendentes”.

