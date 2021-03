Asegura Barby Juárez que ha hecho lo doble del Canelo y por ser mujer no gana lo mismo

La Barby Juárez señaló la inconformidad que le causa ostentar tres títulos mundiales y no tener las mismas percepciones económicas que el originario de Jalisco, “Canelo” Álvarez, por el simple hecho de ser mujer

La boxeadora profesional Mariana “Barby” Juárez reprobó la diferencia de ingresos que existen entre el boxeo femenil y varonil, además se utilizó de ejemplo, pues a su parecer tiene los mismos logros que Saúl “Canelo” Álvarez, pero no las mismas ganancias.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, señaló

Sin embargo, destacó que esta diferencia salarial no depende de Saúl, quien a su consideración ha trabajado arduamente para lograr un lugar en la élite del pugilismo.

Agregó que como mujer, fuera del ring desempeña el papel de madre y pese a esto, debe realizar su preparación por un pago que no se le hace que sea lo realmente justo para una boxeadora de su categoría.

“Sí te da ese coraje, de decir soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá así debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres”.

