Asegura Arturo Zaldívar que se mantiene imparcial respecto a opinión que se tenga de él

El ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que, como juez constitucional, no le mueve la opinión que se tenga de él.

El magistrado, quien se encuentra envuelto en la polémica tras la probable ampliación de su mandato, expresó que pese a los llamados de “politización”, su deber es mantenerse imparcial para asegurar, “la legitimidad de los mecanismos de control constitucional.

Arturo Zaldívar compartió en Twitter un texto de su autoría, publicado en un medio nacional, en el que sostuvo que con las recientes reformas (las más importantes desde 1994), el Poder Judicial de la Federación se aleja del nepotismo y el tráfico de influencias.

Sobre la ampliación de mandato, el ministro consideró que éste obedeció al tiempo que necesita la implementación de la reforma y acusó voces que pedían que saliera “a descalificar a otros poderes”.

“Entrar en confrontación política, en el momento histórico que vivimos, limitaría mi capacidad para desempeñar la labor que me corresponde como cabeza del Poder Judicial que es la de asegurar la fortaleza institucional necesaria para que los jueces y juezas de este país sean libres de hacer su trabajo con independencia y autonomía”, escribió.

Zaldívar fue más allá, al afirmar que no será “taquillero” y no cederá a esos llamados pues su conciencia no estaría tranquila. Aseguró que se mantendrá neutral.

Por último, el presidente de la SCJN llamó a esperar el resolutivo del Tribunal constitucional que “hablará a través de un fallo que deberá ser respetado”.

Al respecto, este 26 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los ministros no avalan la ampliación de dos años de Arturo Zaldívar como magistrado presidente de la SCJN se convertirían en cómplices de la corrupción.

En su conferencia matutina de este lunes, López Obrador cuestionó de qué serviría una reforma al Poder Judicial si éste poder se encabeza “por un personaje del partido conservador”.

“Que se caracteriza por el servilismo en favor de grupos de intereses creados, sobre todo, del poder económico que nunca se preocupa por el pueblo, de qué sirve que se lleva cabo una reforma así, es letra muerta”, resaltó.

