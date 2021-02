Asegura Arturo Herrera que es erróneo lo reportado por la ASF sobre costos de cancelación del NAIM en Texcoco

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que al menos 75% de lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco (NAIM) es erróneo y quienes lo prepararon cometieron fallas de contabilidad financiera o lo reportaron con mala fe.

“Nosotros entendemos y estamos muy conscientes qué siempre en toda auditoría, en cualquier reporte puede haber discrepancias metodológicas, pero este no es el caso; en el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender proveniente de una institución extraordinariamente experimentada y por ello nosotros no sabemos muy bien a bien a qué se debe, o hay un problema de preparación básica de quién formuló esto o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte”, señaló Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

En un video mensaje difundido a través de su red social, el Secretario de Hacienda reconoció que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un comunicado donde aceptó qué hubo problemas metodológicos y que próximamente podrán aclarar cuáles fueron las características de esos problemas y cuál es una evaluación del costo correcto de la cancelación del aeropuerto.

“Nosotros estaremos esperando, como muchos mexicanos, el resultado de esta corrección, yo creo que es una explicación que nos deben a todos”, añadió Arturo Herrera.

El titular de Hacienda explicó que, en un primer análisis, el monto dado a conocer por la auditoría de un daño patrimonial por 331 mil 996 millones de pesos por cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad.