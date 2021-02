Asegura AMLO que vacunas no son un peligro

A los adultos mayores, les recordó que cuando eran pequeños fueron vacunados y solo se tenían efectos menores, por lo que les pidió tener confianza en la efectividad del biológico

Al afirmar que la aplicación de la vacuna contra Covid-19 es voluntaria y no existe peligro, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no se condicionará el pago de la pensión a los adultos mayores que ya es un derecho constitucional.

Indicó que hay muchos rumores y desinformación en torno a la aplicación de la vacuna, pero aclaró que no existe un riesgo.

A los adultos mayores, les recordó que cuando eran pequeños fueron vacunados y solo se tenían efectos menores, por lo que les pidió tener confianza en la efectividad del biológico.

Es voluntario todo, es orientar, concientizar, no imponer nada, decirle a los adultos mayores del país que es importante que se vacunen y que no hay riesgos, todos fuimos vacunados, los mayores, porque se avanzó mucho, sobre todo en los años los años 60 del siglo pasado, desde finales de los años 50, 60, los vacunaron desde niños, muchos de los adultos mayores fueron vacunados de niños.

“Saben de las reacciones que provocan las vacunas, pero es lo mismo de antes, está demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo, si acaso alguna reacción menor y que tenga confianza porque se les protege y es muy importante que se vacunen todos los adultos mayores”, agregó.

El primer mandatario aclaró que no se condicionarán por ejemplo el pago de la pensión de los adultos mayores en caso de que decidan no aplicársela.

“Hay mucha desinformación, y rumores, pero que no se haga caso a esas desinformaciones, a esos rumores, a esas distorsiones, que nosotros actuamos de manera responsable y no los vacunaríamos si supiéramos que hay riesgo, que haya confianza, que son libres, es voluntario, no es obligatorio, nada es por la fuerza, nada”, apuntó.

No se condiciona a los beneficios que por derecho le corresponde, no porque deje de vacunarse no van a recibir la pensión a los adultos mayores, no, son cosas distintas. La pensión para los adultos mayores no es un programa, es un derecho constitucional, no se les puede negar, este quien está en el gobierno, ya se elevó a rango constitucional.

Destacó la importancia de que se vacune este sector de la población como una forma de protegerse ante el coronavirus, “es para ricos y pobres”.

Dijo que ahora que arranca la vacunación en la ciudad de México, en las alcaldías de Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta, se vacunará a todos los adultos mayores.