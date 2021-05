Asegura AMLO que todavía le quedan 6 años en el gobierno

Al asegurar que no habrá reelección para su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún le restan seis años en el gobierno, aunque aclaró que formalmente son tres, pero debido a que tiene jornadas laborales de 16 horas es como si fuera el doble de tiempo.

Al ser cuestionado en su conferencia en Palacio Nacional acerca de si firmaría un compromiso de no reelección, el mandatario rechazó esto, pues recordó que en reiteradas ocasiones ya ha dejado claro que no busca reelegirse ni extender su mandato, por lo que una vez termine su administración se alejará de la política ya con las bases sentadas de la Cuarta Transformación.

“No va a haber reelección. Me quedan todavía 6 años… porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble son 6. O sea, vamos a seguir transformando al país. Ya sentamos las bases y afortunadamente lo hemos logrado sin violencia”, comentó.

López Obrador además aclaró que el próximo año se llevará a cabo la primera consulta ciudadana sobre la revocación de mandato, por lo que allí la ciudadanía elegirá si continúa su mandato o no y en caso de que ésta última sea la respuesta más votada, cumplirá su palabra y dejará la Presidencia.

Destacó que la ciudanía así como elige a un gobernante tiene el derecho de quitarlo como parte de la vida democrática del país, por lo que él, que impulsó la revocación de mandato, acatará la decisión del pueblo.

“Los compromisos se cumplen, me faltan formalmente 3 años, pero seguiré trabajando 16 horas, no 8, y esto me ayuda a tener más tiempo y aclarando que si el pueblo quiere, porque si dice no, una de las reformas constitucionales fue la de la revocación de mandato.

«En mayo próximo habrá una votación y se le preguntará a la gente si el presidente sigue o no, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo”, aseveró.

Reiteró que en el momento en el que un Jefe de Estado pierde el apoyo de la ciudadanía no puede hacer mucho, por lo que en su caso, dejará el cargo y se irá a Palenque, Chiapas.

