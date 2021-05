Asegura AMLO que tiene otros datos de violencia contra candidatos

El mandatario aseguró que no son 32 los candidatos que han sido asesinados, sino que tiene otra información.

Esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional, un reportero sostuvo: “Van 32 candidatos, 83 políticos en lo que va de la campaña electoral, ¿algo que decir al respecto?”.

“Acerca de los números son otros los datos que tenemos. Afortunadamente, aunque eso no importa, sino que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia, pero sí llevamos un seguimiento”, respondió Obrador al reportero

Los números

– Grave: 13

– Relevante: 144

– Preventivo: 158

A partir del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, López Obrador lamentó los hechos y aseguró que habrá justicia para dar con los asesinos.

“Primero, lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares y, acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir