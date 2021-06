Asegura AMLO que sus adversarios buscan que Marcelo y Claudia de peleen

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que son sus detractores quienes quieren hacer pelear a Marcelo Ebrard, canciller, con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por la publicación del periódico New York Times, donde se señala al primero de la tragedia en la Línea 12 del Metro.

Consultado sobre si es fuego amigo dicha filtración publicada en el periódico extranjero, rechazo esa situación.

«No, no, no no no, eso también es otro estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia».

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el titular del ejecutivo señaló que estás ideas son de la oposición que está venida a menos.

«Ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón De la Fuente, Esteban Moctezuma, etc, etc, etc. Porque están ellos, los conservadores, muy menguados».

Y añadió la falta de liderazgos en la oposición, y que los miembros de su gabinete no se fracturarán.

«No hay dirigentes del conservadurismo, a lo mejor surgen, pues. Pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar, entonces ellos apuestan a eso a que nos fraccionamos, se van a quedar con las ganas».

Comparte esto: Tweet



Imprimir