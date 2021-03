Asegura AMLO que su gobierno será respetuoso del proceso contra el gobernador de Tamaulipas, «no seremos tapadera de nadie»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que su gobierno será respetuoso del proceso contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y aseguró no será tapadera de nadie.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento, y lo único que quiero dejar claro es que nosotros no fabricamos delitos como también no somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador comentó que ya hay un proceso legal iniciado para llevar a cabo un juicio en contra del gobernador de Tamaulipas.

Indicó que la Fiscalía tiene que solicitar a la Cámara de Diputados para que se le suspenda del fuero.

López Obrador dijo que existe la controversia “pero eso lo van a resolver los legisladores, los jueces, si una vez que se decida sobre la procedencia del desafuero, si hay elementos para hacerlo, si el expediente se va al Congreso local a Tamaulipas y ahí deciden o de manera directa la fiscalía envía el expediente al juez que es el que va a resolver el definitiva”.

El presidente de México dijo ser partidario de la transparencia en este tipo de casos porque eso despeja mucho las dudas.

“Si la gente conoce el expediente se conoce toda la información, pues los mexicanos estamos muy conscientes, muy avispados, muy politizados, si hay algo en lo que hemos avanzado es que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad”, comentó AMLO.

Comparte esto: Tweet



Imprimir