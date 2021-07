Asegura AMLO que su aspiración es establecer una democracia, no una dictadura

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su mensaje con motivo del 3er Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México, que sus adversarios al gobierno que representa siempre tendrán el derecho a manifestarse sin límites, sin represión ni censura.

“Los tiempos han cambiado, Juárez decía: nuestros adversarios también son mexicanos”, expresó en una frase también utilizada por Plutarco Elías Calles, aunque afirmó que no le agrada dicha frase aunque admira al Benemérito de las Américas.

Subrayó que su gobierno aspira a establecer en México una auténtica democracia, no una dictadura o tiranía.

“No queremos excluir a nadie, este país lo tenemos que ir construyendo a pesar de la diversidad con el respeto a las libertades y con la participación de todos los mexicanos”, reiteró.

A causa de la transformación que aplica en el país, advirtió de la integración de un bloque conservador abiertamente a su gobierno y a las políticas públicas que representa: empresarios, periodistas, dueños de medios de comunicación, intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos del antiguo régimen.

López Obrador señaló que dicho bloque se constituyó para detener el proceso de cambio que está en marcha. Sin embargo, señaló que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir.

“Son adversarios, no enemigos; no los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición, no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer”, defendió su proyecto de nación.

En su Informe presidencial sostuvo que casi todos los pronósticos coinciden que la economía nacional crecerá para este año alrededor del seis por ciento, sin contratar deuda pública y como no sucedía desde hace tres décadas, el peso mexicano no se ha devaluado en los primeros tres años de su administración pública federal.

En los tres meses que corresponden a dicho informe, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se han presentado signos de recuperación de la crisis sanitaria y económica.

De abril a junio, destacó la disminución del número de contagios y menos fallecimientos por Covid- 19.

Aunque se trata de un comportamiento mundial, pues consideró que se empieza a sentir el efecto positivo en la aplicación de medicamentos, especialmente por las vacunas anticovid, no obstante conminó a seguir reconociendo el esfuerzo conjunto entre el pueblo y el gobierno para ir recuperando poco a poco la normalidad.

El Primer Mandatario pidió no borrar de la memoria la forma en que se cuidó en la familia a los adultos mayores y a quienes padecen de enfermedades crónicas.

“Agradezcamos a los que cerraron un negocio pero no dejaron de pagar a sus trabajadores; expresemos nuestra gratitud a los médicos y enfermeras que arriesgaron sus vidas para salvar a otros”, expresó.

El presidente López Obrador defendió que no es correcto hacer comparaciones y México no está colocado, ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por Covid-19.

El Presidente de México cerró su mensaje agradeciendo y refrendando su compromiso con las y los mexicanos de que nunca los traicionará.

