Asegura AMLO que si Pio López es responsable tendrá que pagar

“Si mi hermano es responsable que sea castigado”, aseguró en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la investigación ministerial y electoral que hay contra su hermano Pío López Obrador por un financiamiento irregular a Morena, en efectivo y sin registro.

Cuando se le preguntó sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que estimó necesario que el INE concluya la integración del proceso sancionador y determine si el hermano del mandatario de la nación es merecedor de sanción por un video difundido en 2020, el presidente dijo que se le investigue y de ser necesario se le sancione.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, si mi hermano es responsable que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco”, señaló en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción porque estoy convencido de qué ese es el principal problema de México, ni puedo. Miren saco mi pañuelito. Los de hoy ni usan pañuelo ni usan peine, ni camiseta ni nada, pero puedo decir de que no se permite la corrupción. Se está limpiando de arriba para abajo, pero arriba no hay y vamos a seguir limpiando de corrupción el gobierno”.

Fue el 21 de agosto de 2020, cuando se dio a conocer un video donde aparece el hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo, por parte de David León, quien fue en esta administración director de Protección Civil, pero entonces era operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

