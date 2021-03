Asegura AMLO que seguir aplicando vacunas es lo más importante frente a pandemia

Para enfrentar la pandemia provocada por Covid-19, lo más importante es que sigamos aplicando vacunas, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que está por concretarse la llegada de dos lotes suficientes para inocular a todos los adultos mayores con una primera dosis.

En su exposición matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, también ponderó la llegada de más biológicos, entre ellos el millón de Sputnik de hace dos días, y posteriormente mañana entre 600 mil a 800 mil de Pfizer.

“Estamos muy cerca de lograr dos envíos muy importantes; hoy vamos a tener una reunión con el gabinete de salud. Sí logramos estos dos envíos se cumple el compromiso de vacunar a los adultos mayores.

“Yo me protejo y estoy diciendo que será a finales de abril -cuando se vacune a los adultos mayores-, y como todo lo que diga se puede volver en mi contra, así lo digo, y nada más en esto me vuelvo conservador”, bromeó.

El tabasqueño también sostuvo que la calidad de las vacunas se ha validado por la autoridad sanitaria, “no se considera riesgosa su aplicación, de todas maneras mañana se va a informar, y los coágulos no significan riesgo.”

Una reportera, a la que semanalmente se le da oportunidad de preguntar, le cuestionó por las fotos donde aparece el subsecretario de salud, Hugo López Gatell en compañía de una mujer en un jardín de la colonia Condesa.

“Yo celebró que ya se reincorporó el subsecretario López Gatell, me da mucho gusto porque ya sanó. No creo que haya un país en el mundo -como México- en el que se haya informado de manera sistemática y permanente sobre la pandemia. Ha estado expuesto y tiene que informar. A algunos no les gusta, lo atacan. (Él) mañana a lo mejor va a contestar.”

En sus respuestas también se refirió a la controversia generada por la iniciativa de reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República. Sugirió al Congreso replantearla con objeto de atender las propuestas de los organismos defensores de derechos humanos.

“Esta iniciativa no se atendió a fondo porque se pensó que no iba a haber polémica, y si hay polémica de los defensores de derechos humanos y de los derechos humanos de la Segob”.

