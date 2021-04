Asegura AMLO que se está poniendo orden en el tema de contratos de hidrocarburos y energía eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se cancelan contratos de empresas concesionarias de hidrocarburos y energía eléctrica, sino que se pone orden con quienes incumplen con los contratos suscritos.

“No estamos cancelando contratos, lo que pasa es que hay mucha voracidad, no tienen llenadera. Se mantienen los contratos que se suscribieron, contratos llenos de falsedades: que se iban a producir millones de barriles. Con lo que dejaron a la Nación… pero sonó la campana, y entonces no tenemos necesidad (de cancelarlos aunque), tenemos todos los fundamentos legales para hacerlo”.

Incluso ante las quejas de Estados Unidos que ha pedido al Gobierno Mexicano respetar la iniciativa privada, el mandatario nacional refirió este lunes en su conferencia mañanera que se tienen que aclarar las cosas, y hacerse saber al país vecino que hay quienes incumplen con los contratos.

“Están extrayendo apenas 20 mil barriles diarios. Hay motivo para decir ‘no cumpliste’, si así nos están avisando en Washington… Imagínense si decimos: están incumpliendo. Vamos a aclarar las cosas, por qué dejas el despacho de la CFE al final, cuando es una empresa pública, que además ahora tiene una misión fundamental, es lo que tenemos que resolver”, añadió.

El presidente acuso que en estos temas que han buscado ampararse, sobre todo ven intereses políticos más que económicos.

“Hay otros que más por razones políticas que económicas se van a juicio. Esa es otra cosa, los verdaderos empresarios, no los traficantes de influencias, corruptos”, se acercan a negociar con su gobierno.

Puntualizó que en realidad lo que se hace es poner orden.

“No se está impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico, es poner orden y establecer reglas claras. Muchos ya están acercándose a la CFE para llegar a acuerdos (…) no se trata de robar, se trata de hacer negocios lícitos con ganancias razonables. No se considera energía limpia lo que se produce en las hidroeléctricas… ¿Cómo no va ser energía limpia lo que se genera en las presas?”, indicó.

En este sentido dijo que se hace lo mismo que con los reclusorios federales. “En este caso ya determinamos que deben hacer un descuento de 15 a 20 por ciento (en el sistema de los penales federales concesionados). Eso es lo que estamos haciendo para que, al final, podamos mantener abajo de la inflación las tarifas, los precios de la energía eléctrica, que es nuestro compromiso”.

