Asegura AMLO que Reforma a Ley de Hidrocarburos no es para expropiar

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos sea para realizar expropiaciones, pues se respetarán los contratos existentes, y que su objetivo es poner orden “para acabar con la robadera”.

«Por eso se dice arriba, que ojalá la lean los legisladores y también los comentaristas de los medios de comunicación para que no se eche a andar una campaña hablando de lo que tú comentabas, de expropiación, ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos, se van a respetar los contratos», dijo.

En su conferencia de prensa mañanera añadió que su gobierno no será cómplice de esos actos, pero que se busca proteger a Pemex respetando los contratos pero sin dar más.

«Incluso en este asunto, los que tienen los contratos, se les van a respetar, los 70 contratos, los que tienen contratos vigentes, nada más que ya no vamos a dar más contratos, si se aprueba la ley lo que también necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas, no podemos estar dependiendo del extranjero».

Durante el neoliberalismo hubo personas que recibieron hasta 10 concesiones para importar gasolinas sin utilizarlas; fueron se otorgaron más de mil. De esas aún hay quedan 75, mismas que son revisadas.

El mandatario indicó que esas personas nunca cumplieron con traer gasolina al país ni con la construcción de la infraestructura necesaria.

Los concesionarios ahora, al tener que pagar impuestos, ellos mismos las están devolviendo, aseguró López Obrador.

«Así como ahora ya están devolviendo las concesiones porque ya no quieren pagar los impuestos, porque antes mantenían las concesiones, tenían que pagar impuestos pero les condonaban los impuestos y como ahora ya no te permite pues están devolviendo las concesiones», explicó.

«Esperemos que se recupere la superficie que se entregó durante el periodo neoliberal para las concesiones mineras, lo mismo en el caso de las concesiones son los permisos que se entregaron para la importación de combustible, fueron más de mil, cuántos quedan, como 75».

Y destacó que la nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos no cancelará posibilidad de hacer más negocios.

«Es quitarle las aristas más filosas a la reforma energética, que es una actitud moderada, sin que se cancele la posibilidad de que continúen haciendo negocios lícitos con ganancias razonables… hablan de expropiación (pero) no estamos hablando de quitar los contratos para utilidad compartida», dijo.

Abundó que «no estamos quitando tampoco concesiones mineras no estamos quitando contratos de la industria eléctrica, nada de eso, son modificaciones a la ley para proteger a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, que es proteger a los consumidores del país, es proteger a los mexicanos de la voracidad de las empresas, eso es lo que estamos llevando a cabo».

Pese a todas esas concesiones, al momento de requerir más gasolina para el país, ante el combate al huachicol, es que se tuvo que importar.

«Imagínese lo que hubiese sucedido si nos dejan de abastecer una semana de gasolinas, pues nos provocan una crisis gravísima, en todos los órdenes, en lo económico, lo social y lo político», manifestó. Por ello, dijo que se requiere que México ser autosuficiente “con actividades estratégicas para que México siga siendo un país independiente y soberano».

Comparte esto: Tweet



Imprimir