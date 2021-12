Asegura AMLO que ómicron resultó porque no se vacunó a los más pobres

En su conferencia habitual, esta vez en el Antigüo Palacio del Ayuntamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó la falta de vacunación para los africanos y en general a los pobres del mundo, lo cual ha redundado en la aparición de una nueva variante del Covid-19.

«Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África seis en promedio; no es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo como suele pasar».

El mandatario dijo que el mecanismo de la ONU, Covax ha sido una vergüenza, pues sólo ha conseguido distribuir un 5% de las vacunas.

«Se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas, que los países pobres contaran con vacunas, y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5 por ciento de las vacunas aplicadas; es una vergüenza, el 95 por ciento son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas», comentó.

Prevé la aplicación de una dosis de refuerzo para las personas de la tercera edad y docentes, para lo cual cuentan con las vacunas.

«Entonces por eso nosotros queremos que no se quede nadie sin la vacuna, ya se empezó con los jóvenes y no se descarta el refuerzo para adultos mayores. Lo mismo (maestros que tienen CanSino), se va a reforzar con algunas vacunas que de acuerdo con algunas investigaciones se requiere ese refuerzo, pero no va tardar mucho. Tenemos vacunas para reforzar, o sea para todo el plan de reforzamiento», aseguró.

«No tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una, dos y tres dosis. No nos faltan vacunas, es un plan que se está siguiendo, de acuerdo a lo que se necesita, para no caer en el desorden o en el caos. Entonces, sí tenemos vacunas suficientes», manifestó.

