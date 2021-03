Asegura AMLO que no hará expropiaciones en proceso de entrega de tierras a Yakis

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se harán expropiaciones en el proceso de entrega de tierras para indígenas Yaquis, en Sonora, sino que lo que se busca es hacerles justicia.

“Que no se preocupen, no se va a cometer ningún abuso, no va a haber ninguna expropiación de propiedades legítima y legalmente constituidas y tampoco en ejidos, es hacer una revisión, cómo está la tenencia de la tierra. Cuánto tienen los pueblos yaquis, cuánto tienen los tejidos, del perímetro o del polígono que comprende la resolución presidencial original del presidente (Lázaro) Cárdenas”.

En la revisión que se hace se busca además saber cuánto está sin escriturar.

“Entonces, lo que está ahí, qué tipo de propiedad existe ahora, cuánto de este polígono, entregado por el General Cárdenas lo mantienen los yaquis, cuánto ya se entregó a ejidos, con otras resoluciones presidenciales posteriores, cuánto tienen particulares y cuarta superficie es terreno nacional, es decir, que no hay ninguna escritura ni documento”, hizo saber.

En la conferencia mañanera de este miércoles dijo que el tema que hay detrás es el deseo de infundir miedo por el proceso electoral.

Y subrayó que este pueblo indígena ha sido uno de los más maltratados a lo largo de la historia de México, y con su proyecto de repartición de tierras se busca “hacer justicia”.

