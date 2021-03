Asegura AMLO que no habrá gasolinazos

El mandatario indicó que los incrementos en el precio se deben a la especulación de empresarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrá gasolinazos, y que los incrementos que se han dado se debe a la especulación que están haciendo los empresarios con el combustible.

Dijo que su gobierno no está dando un subsidio, para que no se incremente el precio de la gasolina y aunque “proyectaban que viene el gasolinazo, no va a haber”.

En su conferencia mañanera dijo que la gasolina tiene que costar lo mismo que en noviembre de 2018 en términos reales, pues es el compromiso que le hizo a los mexicanos al llegar a la presidencia.

Recordó que se alista una reforma para que las gasolineras que no vendan litros completos se queden sin concesión.

“Lo mismo si no se detiene la especulación, entregamos más concesiones, más competencia. Estamos teniendo reuniones, el caso de los energéticos son nuestra ancla, contrario a la política neoliberal que decían que si aumentaba el salario había inflación, ya hemos aumentado el salario y no hay inflación”, señaló.

Y para controlar los precios de la canasta básica se debe controlar el precio de la gasolina es “un ancla” para mantener precios estables.

“Es muy sencillo, ¿cómo me van a calificar? ¿Cómo nosotros mismos queremos que nos midan? Sobre la atención a los pobres, al pueblo, y lo que tiene que ver con la economía popular, no la macroeconomía, lo que tiene que ver con el pueblo: el frijol, la tortilla, el pan”, sostuvo.

Comparte esto: Tweet



Imprimir