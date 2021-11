Asegura AMLO que mayoría aprueba tren maya  

Más del 90 por ciento de la población está de acuerdo en que se construya el Tren Maya, lo cual puede demostrarse si se hace una encuesta en la región, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina.

El mandatario indicó que una de las obras insignia de su administración está favorecida con el acuerdo del pueblo, cuya opinión debe valer.

“Para construir el Tren Maya se hicieron consultas y ustedes pueden hacer una encuesta en toda la ruta del Tren Maya, y les aseguro que el 90 por ciento de la gente aprueba la obra, si no es que más; la población está de acuerdo. ¿Qué el pueblo no cuenta? ¿Qué es la democracia entonces? Es el poder del pueblo, es el pueblo el que manda, el que decide”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre la opinión de los ambientalistas, señaló que hay quienes se hacen pasar como tales, para promover acciones contra el Tren Maya, algunos incluso financiados por el Gobierno de Estados Unidos.

“Es que no son sinceros, muchos tienen como modus operandi disfrazarse de ambientalistas para sacar algún provecho en lo personal, ya hemos visto cómo hay hasta asociaciones financiadas por empresas extranjeras, incluso por la misma Embajada de Estados Unidos y hay quienes si son auténticos y saben que no hay ningún afectación, al contrario”, aseguró.

Hay muchos conservadores, agregó, que no respetan la voluntad del pueblo.

“Me llama la atención de que ya sean políticos o especialistas en lo ecológico, investigadores, intelectuales, periodistas, no le tengan respeto al pueblo, o piensen que el pueblo es tonto, que la gente no sabe discernir o no sabe decidir sobre le conviene o lo que no, y que entonces somos los expertos los únicos que sabemos y que el pueblo no sabe”, puntualizó.

El presidente refirió que el pueblo es sabio.

“Que por eso la política es asunto de los políticos y que la ecología es asuntos de los ecologistas y que la economía es asunto de los economistas; que la cultura es asunto de los intelectuales y académicos. No, el pueblo tiene mucha sabiduría, el pueblo sabe lo que conviene o no conviene”, puntualizó este martes en su conferencia en Palacio Nacional.

