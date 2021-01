Asegura AMLO que la DEA fabricó acusación contra el general Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en relación a la inconformidad de Estados Unidos por la exoneración del General Salvador Cienfuegos en México y la publicación de las investigaciones de la DEA en contra del ex secretario de la Defensa, que “ningún grupo, ningún gobierno extranjero puede socavar la dignidad y prestigio de nuestra nación”.

En su conferencia mañanera aseguró que se fabricaron pruebas por parte de la DEA y criticó el expediente lleno de errores desde faltas de ortografía y expresiones que no corresponden.

“Todos los casos deben de probarse, tiene que haber elementos de prueba no se puede fabricar delitos a nadie esto es elemental. Cómo a partir de fotografías de pantallas de teléfonos se va a culpar a alguien, pues eso lo podemos hacer cualquiera. Se fabrican todas esas pruebas y se integra un expediente. Y pudo ser que hicieron la investigación pero cómo llegan a la conclusión de que el responsable es el padrino Zepeda”.

Agregó que: “Hay muchísimos errores en el expediente y contradicciones, empiezan a investigar en un tiempo y al final aún se están preguntando los delincuentes si es Zepeda, ellos mismos, y los mensajes de Zepeda que atribuyen al General Cienfuegos, de hechos, no sólo con faltas de ortografía y atropellados sino con un nivel de expresión que no corresponde a un funcionario de nivel medio”, dijo el mandatario mexicano.

En este sentido agradeció a quienes todavía están en el gobierno (de Donald Trump) y enviaron estos documentos y repusieron el procedimiento y además nos dieron este expediente y todo el caso, sin ninguna condición.

Sin embargo, dijo que piensa que hay bastante comprensión de parte del Gobierno Estadounidense sobre este asunto, y reiteró la falta de rigor en las indagatorias de la DEA.

“Ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de su gobierno, ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros. No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México que encabezo se quede callado, qué sucede, pues perdemos autoridad y lo que estimamos más importante la autoridad moral, terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo”.

“No podemos nosotros fabricar delitos a nadie, de modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho que tampoco se viola. Pero un gobierno su ética, sin moral no es nada, no tienen ningún valor, ninguna fortaleza”.

El expediente, dijo, se dio a conocer para que se vea que no se esconde nada.